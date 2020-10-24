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24 октября 2020, 12:15 1

В Украине снова будут выдавать "пакет малыша": вступил в силу соответствующий закон

24 октября 2020, 12:15 1
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Отныне он будет выдаваться не в денежном эквиваленте, а товарами
Отныне он будет выдаваться не в денежном эквиваленте, а товарами
Фото: flickr
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Сегодня, 24 октября, вступил в силу закон "О внесении изменений в закон "О государственной помощи семьям с детьми относительно предоставления при рождении ребенка единовременной натуральной помощи "пакет малыша".

Об этом сообщает RegioNews.

Как отмечается в пояснительной записке закона, документ восстанавливает предоставление родителям единовременной натуральной помощи "пакет малыша". Она будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка.

Ее стоимость составит не менее как три размера прожиточного минимума для детей до 6 лет.

В документе прописано, что временно - с 1 октября по 31 декабря этого года - закупка единовременной натуральной помощи "пакет малыша" организуется и осуществляется через Управление ООН по обслуживанию проектов в рамках пилотного проекта.

После закупки "пакеты" будут доставлять в родильные дома и отделы социального обеспечения населения.

Согласно закону, с 1 января 2021 года обеспечение этой одноразовой помощью, процедура заказа, закупки и транспортировки в учреждения здравоохранения (родильные дома или родильные отделения, перинатальные центры, неонатальные центры и тому подобное) осуществляется в соответствии с законом "О государственных закупках".

В случае отсутствия в учреждении здравоохранения (родильном отделении, неонатальном центре) единовременной натуральной помощи, ее будут выдавать органы социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя на основании его личного письменного заявления.

Напомним, 29 июля правительство приняло решения, согласно которому в Украине вместо "Пакетов малыша" будут выдавать деньги.

Впоследствии в "Слуге народа" пообещали вернуть "Пакет малыша".

30 сентября Рада вернула украинцам "Пакет малыша" в натуральном виде.

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