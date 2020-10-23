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23 октября 2020, 13:42 3

Для работы на спецучастках наблюдатели должны сдать ПЦР-тест - Степанов

23 октября 2020, 13:42 3
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Это касается участков в медицинских учреждениях и следственных изоляторах
Это касается участков в медицинских учреждениях и следственных изоляторах
Фото: Минздрав
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Наблюдатели и члены комиссий, которые будут работать на специальных избирательных участках, должны сдать ПЦР-тест на наличие коронавируса.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

В специальных избирательных участках, созданных в стационарах медучреждений, учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах, членам избирательной комиссии, официальным наблюдателям, полицейским и другим лицам, которые обеспечивают избирательный процесс и находятся в помещении избирательной комиссии, помещении для голосования, рекомендуется не позднее чем за 72 часа до дня выборов пройти ПЦР-тестирование", - сказал Степанов.

Также согласно процедуре, перед входом избирателей в помещение ответственное лицо будет осуществлять опрос о наличии у них симптомов. Это касается также членов комиссии.

Любой человек с температурой выше 37,2 градуса обязан покинуть помещение и обратиться к врачу.

Напомним, в день голосования на местных выборах за брендированные политические маски могут штрафовать.

Минздрав голосование Максим Степанов тесты Местные выборы наблюдатель
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