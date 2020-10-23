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23 жовтня 2020, 12:14 6

В день голосування на місцевих виборах за брендовані політичні маски можуть штрафувати

23 жовтня 2020, 12:14 6
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В організації громадського контролю "ОПОРА" рекомендують не брати на дільницю 25 жовтня брендовані політичні маски та ручки
В організації громадського контролю "ОПОРА" рекомендують не брати на дільницю 25 жовтня брендовані політичні маски та ручки
Фото: з відкритих джерел
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Перебування людини в масці, яка брендована політичною символікою в день голосування, можуть розцінювати як агітацію. У такому випадку громадян будуть зупиняти поліцейські, спостерігачі та члени комісії.

Як передає RegioNews, про це повідомила Громадянська мережа "ОПОРА".

Зараз постановою чітко визначено, що виборець має бути у своїй масці та зі своєю ручкою. Він може прийти з брендованою маскою на дільницю і це буде порушення для самих виборців, вони будуть нести відповідальність, а не партія", - повідомили в організації громадського контролю.

Нагадаємо, частиною 3 статті 52 Виборчого кодексу чітко встановлено, що передвиборча агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється.

Раніше повідомлялось, що 23 жовтня в Україні завершується агітація за кандидатів на місцевих виборах, що відбудуться у найближчу неділю, 25 жовтня.

вибори політика порушення агітація виборці
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