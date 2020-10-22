Зеленский прибыл на Волынь: что посетит и с кем встретится
Его сопровождает глава ОП Андрей Ермак
Его сопровождает глава ОП Андрей Ермак
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Волынскую область.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает RegioNews.
Отмечается, что Зеленский встретится с представителями объединенных территориальных общин.
"Также президент проверит состояние реализации в регионе программы "Большое строительство", - отметили в ОП.
Президента сопровождает глава его Офиса Андрей Ермак.
Напомним, ранее в Офисе президента Волынскую область переименовали в Луцкую.
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