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22 октября 2020, 12:15 6

Зеленский прибыл на Волынь: что посетит и с кем встретится

22 октября 2020, 12:15 6
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Его сопровождает глава ОП Андрей Ермак
Его сопровождает глава ОП Андрей Ермак
Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Волынскую область.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает RegioNews.

Отмечается, что Зеленский встретится с представителями объединенных территориальных общин.

"Также президент проверит состояние реализации в регионе программы "Большое строительство", - отметили в ОП.

Президента сопровождает глава его Офиса Андрей Ермак.

Напомним, ранее в Офисе президента Волынскую область переименовали в Луцкую.

президент Волынь Волынская область визит Офис президента
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