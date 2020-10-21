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21 жовтня 2020, 10:26

Місцеві вибори: поліція за добу відкрила ще 26 нових проваджень

21 жовтня 2020, 10:26
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Найбільше кримінальних справ упродовж доби відкрито у місті Києві (54) та у Київській області (27)
Найбільше кримінальних справ упродовж доби відкрито у місті Києві (54) та у Київській області (27)
Фото: з відкритих джерел
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В Україні поліція відкрила вже 475 кримінальних проваджень: 234 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 241 – пов’язане з виборчим процесом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на управління комунікацій Національної поліції України.

Всього упродовж доби до поліції надійшло 304 заяви та повідомлення, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 26 кримінальних правопорушень. Також складено 1 436 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом", - йдеться у повідомленні.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 6 185 заяв та повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Найбільше - у місті Києві - 772, у Київській області - 625 та у Львівській області - 459.

Раніше повідомлялось, що в Україні поліція відкрила вже 420 кримінальних справ через порушення на місцевих виборах. З них 88 справ - за статтею про підкуп виборців.

вибори поліція агітація Кримінальна відповідальність виборці
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