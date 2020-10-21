Старая власть Борщаговской ОТГ в последние дни перед выборами готовит провокации, - заявление штаба "Слуги народа"

Беспомощность старой власти в работе с избирателями толкает ее к подлейшим методам борьбы, считают в политсиле

Беспомощность старой власти в работе с избирателями толкает ее к подлейшим методам борьбы, считают в политсиле

Фото: из открытых источников

Старая власть сел, которая входит в Борщаговскую ОТГ, осознавая неизбежность потери своих должностей, начала против партии "Слуга народа" откровенно грязную кампанию.

Об этом говорится в заявлении руководителя избирательного штаба партии "Слуга народа" в Борщаговской ОТГ, кандидата в депутаты совета ОТГ Александра Демочка, обнародованном на странице Слуга народа – Борщаговская ОТГ в "Фейсбуке", передает RegioNews.

"На кандидата от "Слуги народа" в главы ОТГ Романа Гаха и его команду в последние дни буквально полились потоки откровенной грязи. Манипуляции, клевета, примитивные оскорбления, незаконные методы агитации, привлечение к своих политическим играм детей, подготовка фальсификаций – все это свидетельствует о том, что старая власть готова пойти буквально на все, чтобы не дать нашей политсиле честно победить на выборах. Хочу обратить ваше внимание, что вся эта грязная и примитивная кампания началась одновременно с публикацией социологического исследования компании SOCIOSTREAM, которое наглядно показало, что избиратели Борщаговской ОТГ предпочитают Романа Гаха и "Слуг народа", а не старых политиков, которые уже давно расписались в собственной некомпетентности и равнодушии к проблемам людей", - говорится в заявлении.

По словам Демочка, данные социологии более чем убедительны. Только масштабная фальсификация результатов может помочь старой власти остановить Романа Гаха и "Слуг народа". Беспомощность старой власти в работе с избирателями толкает ее к подлейшим методам борьбы.

"Наш штаб получил информацию, что крупнейшие провокации против команды "Слуги народа" запланированы на последний дни перед "днем тишины" – 22 и 23 октября. Призываем всех не поддаваться на эти грязные провокации и манипулирование. Будьте сознательными и ответственными, придите в воскресенье, 25 октября, на избирательные участки и сделайте свой выбор. Не дайте старой власти украсть ваши права. Номер Романа Гаха в бюллетене по выборам председателя ОТГ - 9. Номер партии "Слуга народа" на выборах в Раду Борщаговской ОТГ – 11. Теперь будущее Борщаговки зависит только от тебя! Борщаговка должна стать новой!", - подытожил Александр Демочко.

Напомним, в соответствии с социологическим исследованием, проведенным компанией SOCIOSTREAM , на выборах главы Борщаговской ОТГ наибольшую поддержку избирателей имеет кандидат от партии "Слуга народа" Роман Гах; за него 25 октября готовы проголосовать 28,2% тех, кто пойдет на выборы и определился с выбором

На втором месте действующий председатель Софиевской Борщаговки, который баллотируется от партии "Европейская солидарность", Олесь Кудрик. За него готовы отдать свой голос 22,4% опрошенных. Таким образом, отрыв Романа Гаха от второго места составляет 5,8%. На третьем месте действующий глава Петропавловской Борщаговки, самовыдвиженец Алексей Кодебский, за которого готовы проголосовать 14,2%.