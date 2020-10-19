Все кандидаты на ТОП-должности проходят собеседование у Ермака - Гео Лерос
Согласно законодательству этим должен заниматься Кабмин
Согласно законодательству этим должен заниматься Кабмин
Все собеседования на соискание высоких должностей в органах украинской власти проходят в приемной главы Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом народный депутат Гео Лерос рассказал в эфире одного из телеканалов, сообщает RegioNews.
Если тебе нужно куда-то устроиться, то единственный путь — это не собеседование в Кабмине, как это стандартно должно быть, а это в Офисе президента, на втором этаже. Через приемную Ермака, а потом возможно четвертый этаж, где находится приемная президента. Все кадровые назначения, не просто собеседования, проходят именно в Офисе президента", — рассказал нардеп.
Напомним, вчера нардеп Гео Лерос анонсировал продолжение пленок Ермака, которые были записаны вплоть до первой половины 2020 года.
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