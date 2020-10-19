В коммунальной библиотеке Черновцов агитировали за кандидатов одной из партий

Полиция уже возбудила дело

Полиция уже возбудила дело

Фото: ОПОРА

Как передает RegioNews, об этом сообщили на сайте ОПОРЫ.

"18 октября в помещении коммунальной библиотеки-филиала №6, которая находится на улице Белорусской, дом 22, что в микрорайоне Каличанка, представительница ОПОРЫ зафиксировала плакаты в пользу кандидатов в депутаты от политической партии "Народный контроль"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из плакатов с изображением кандидата Татьяны Босовик был прикреплен в окне с внутренней стороны помещения.

На входной двери помещения библиотеки был прикреплен плакат в пользу кандидата на должность городского председателя от "Народного контроля" Михаила Яринича, и еще один в пользу кандидата в депутаты от этой же партии Ивана Федорийчука.

Все три плаката содержали политическую символику "Народного контроля" и лозунг "Вместе сделаем больше!".

В комментарии ОПОРЕ председатель партийной ячейки партии "Народный контроль" в Черновцах Иван Гончарюк сказал, что ничего не знает о размещении агитации кандидатов от этой партии в библиотеке, а также предположил, что кандидаты могли не знать о нарушении агитации.

По данному факту ОПОРА обратилась в правоохранительные органы. Полиция зарегистрировала заявление. Дело расследуется.

Напомним, ранее ОПОРА зафиксировала, что на Буковине 22 избирательные комиссии работали без печатей.