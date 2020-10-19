Сьогодні останній день для зміни даних виборця - ЦВК
Місцеві вибори призначені в Україні на 25 жовтня 2020 року
Місцеві вибори призначені в Україні на 25 жовтня 2020 року
До 19 жовтня включно можна подати заяву про уточнення попереднього списку виборців перед місцевими виборами, призначеними на 25 жовтня.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ЦВК.
Якщо ви: голосуєте вперше, змінили прізвище, нещодавно переїхали, радимо... перевірити себе у списку виборців", - вказали у ЦВК.
У випадку, якщо виборець не включений до реєстру - у розділі "Заяви та запити" можна подати заяву. "Змінити дані можна до 19 жовтня", - повідомили у ЦВК.
Нагадаємо, ЦВК акредитувала ще 90 міжнародних спостерігачів на місцеві вибори, всього акредитацію отримали вже 312 офіційних спостерігачів.
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