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19 жовтня 2020, 10:36 9

Сьогодні останній день для зміни даних виборця - ЦВК

19 жовтня 2020, 10:36 9
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Місцеві вибори призначені в Україні на 25 жовтня 2020 року
Місцеві вибори призначені в Україні на 25 жовтня 2020 року
Фото: з відкритих джерел
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До 19 жовтня включно можна подати заяву про уточнення попереднього списку виборців перед місцевими виборами, призначеними на 25 жовтня.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Якщо ви: голосуєте вперше, змінили прізвище, нещодавно переїхали, радимо... перевірити себе у списку виборців", - вказали у ЦВК.

У випадку, якщо виборець не включений до реєстру - у розділі "Заяви та запити" можна подати заяву. "Змінити дані можна до 19 жовтня", - повідомили у ЦВК.

Нагадаємо, ЦВК акредитувала ще 90 міжнародних спостерігачів на місцеві вибори, всього акредитацію отримали вже 312 офіційних спостерігачів.

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