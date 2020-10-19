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19 октября 2020, 10:36 8

Сегодня последний день для изменения данных избирателя - ЦИК

19 октября 2020, 10:36 8
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Местные выборы назначены в Украине на 25 октября 2020 года
Местные выборы назначены в Украине на 25 октября 2020 года
Фото: из открытых источников
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До 19 октября включительно можно подать заявление об уточнении предварительного списка избирателей перед местными выборами, назначенными на 25 октября.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Если вы голосуете впервые, изменили фамилию, недавно переехали, советуем... проверить себя в списке избирателей", - указали в ЦИК.

В случае, если избиратель не включен в реестр - в разделе "Заявления и запросы" можно подать заявление. "Изменить данные можно до 19 октября", - сообщили в ЦИК.

Напомним, ЦИК аккредитовала еще 90 международных наблюдателей на местные выборы, всего аккредитацию получили уже 312 официальных наблюдателей.

выборы голосование ЦИК Кандидат избиратели
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