Сегодня последний день для изменения данных избирателя - ЦИК
Местные выборы назначены в Украине на 25 октября 2020 года
Местные выборы назначены в Украине на 25 октября 2020 года
До 19 октября включительно можно подать заявление об уточнении предварительного списка избирателей перед местными выборами, назначенными на 25 октября.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Если вы голосуете впервые, изменили фамилию, недавно переехали, советуем... проверить себя в списке избирателей", - указали в ЦИК.
В случае, если избиратель не включен в реестр - в разделе "Заявления и запросы" можно подать заявление. "Изменить данные можно до 19 октября", - сообщили в ЦИК.
Напомним, ЦИК аккредитовала еще 90 международных наблюдателей на местные выборы, всего аккредитацию получили уже 312 официальных наблюдателей.
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