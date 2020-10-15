Местные выборы 2020: Стало известно, сколько будет недействительных бюллетеней на голосовании

Эксперты КИУ насчитали около 15 вариантов, как можно неправильно заполнить бюллетень

Эксперты КИУ насчитали около 15 вариантов, как можно неправильно заполнить бюллетень

Фото: flickr

В Комитете избирателей Украины прогнозируют, что количество недействительных бюллетеней после голосования на местных выборах 25 октября будет достигать десятки процентов.

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель КИУ Алексей Кошель, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что эксперты КИУ насчитали около 15 вариантов, как можно неправильно заполнить бюллетень, вследствие чего во время подсчета голосов такой бюллетень будет признан недействительным.

По словам Кошеля, эту проблему можно было бы исправить, внеся изменения в Избирательный кодекс.

"Я думаю, что эта проблема будет решена постановлениями Центризбиркома", - добавил он.

Также Кошель отметил, что кандидаты своей агитацией еще больше запутывают избирателя, которому и так будет не просто сориентироваться в новой избирательной системе.

"Я был оптимистом, но на последнем этапе кампании я увидел, что кандидаты еще больше запутывают избирателей. К примеру, у себя в почтовом ящике я вчера нашел около 5 писем, где мне напоминали, какой у меня номер округа, номер партии в районный совет, в областной, какие номера кандидатов. Прочитав 5 писем, я не вынес из них никакой информации. У меня в голове была "полная каша", - сказал Кошель.

По его мнению, путаницы добавит также и всеукраинский опрос в день выборов.

"Поэтому, я думаю, что процент бюллетеней, заполненных с ошибками, составит несколько десятков процентов. Таков мой прогноз", - подытожил Кошель.

Вместе с тем глава КИУ добавил, что путаница с заполнением бюллетеней не выгодна власти, и он не видит во внедренной системе голосования какого-то злого умысла.

"Я не думаю, что это кому-то выгодно, не думаю, что это злой умысел. Это просто пример, как не нужно работать над избирательным законодательством и законодательством вообще", - сказал Кошель.

Ранее в КИУ спрогнозировали, что на местных выборах большинство людей будут голосовать вслепую.