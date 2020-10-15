Місцеві вибори 2020: поліція відкрила ще 12 кримінальних проваджень

Найбільше правопорушень було зафіксовано у місті Києві (39) та у Київській області (18)

Найбільше правопорушень було зафіксовано у місті Києві (39) та у Київській області (18)

Фото: з відкритих джерел

Українськими поліцейськими за минулу добу до ЄРДР внесено відомості щодо 12 кримінальних правопорушень. Всього ж упродовж доби до поліції надійшло 196 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції. Найбільше повідомлень зафіксовано у місті Києві - 39, у Київській - 18, у Львівській - 17, в Одеській - 14, у Дніпропетровській - 13, у Донецькій - 10, по 8 - у Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях", - йдеться у повідомленні. Загалом з 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 4690 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом. До ЄРДР внесено відомості щодо 346 кримінальних правопорушень: 174 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 172 – пов’язані з виборчим процесом. Раніше повідомлялося, що Нацполіція може ловити кандидатів на підкупі виборців за допомогою "таємних агентів".

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