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15 жовтня 2020, 10:41

Місцеві вибори 2020: поліція відкрила ще 12 кримінальних проваджень

15 жовтня 2020, 10:41
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Найбільше правопорушень було зафіксовано у місті Києві (39) та у Київській області (18)
Найбільше правопорушень було зафіксовано у місті Києві (39) та у Київській області (18)
Фото: з відкритих джерел
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Українськими поліцейськими за минулу добу до ЄРДР внесено відомості щодо 12 кримінальних правопорушень. Всього ж упродовж доби до поліції надійшло 196 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Найбільше повідомлень зафіксовано у місті Києві - 39, у Київській - 18, у Львівській - 17, в Одеській - 14, у Дніпропетровській - 13, у Донецькій - 10, по 8 - у Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях", - йдеться у повідомленні.

Загалом з 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 4690 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом. До ЄРДР внесено відомості щодо 346 кримінальних правопорушень: 174 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 172 – пов’язані з виборчим процесом.

Раніше повідомлялося, що Нацполіція може ловити кандидатів на підкупі виборців за допомогою "таємних агентів".

кримінальна справа поліція вибори агітація Виборчий кодекс
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