Местные выборы 2020: полиция открыла еще 12 уголовных производств

Больше всего правонарушений было зафиксировано в городе Киеве (39) и в Киевской области (18)

Больше всего правонарушений было зафиксировано в городе Киеве (39) и в Киевской области (18)

Фото: из открытых источников

Украинскими полицейскими за прошедшие сутки в ЕРДР внесены сведения о 12 уголовных правонарушениях. Всего же в течение суток в полицию поступило 196 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции. Больше всего сообщений зафиксировано в городе Киеве - 39, в Киевской - 18, Львовской - 17, в Одесской - 14, в Днепропетровской - 13, в Донецкой - 10, по 8 - в Запорожской, Николаевской и Харьковской областях", - говорится в сообщении. Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 4690 сообщения, связанных с избирательным процессом. В ЕРДР внесены сведения о 346 уголовных правонарушениях: 174 – связанные с нарушением избирательного законодательства, 172 – связанные с избирательным процессом. Ранее сообщалось, что Нацполиция может ловить кандидатов на подкупе избирателей с помощью "тайных агентов".

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