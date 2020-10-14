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14 жовтня 2020, 11:39 28

Війна бордів в Борщагівській ОТГ: Штаб Кудрика злякався бордів Романа Гаха

14 жовтня 2020, 11:39 28
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Соціологія показує, що Гах є одним із найбільш небезпечних конкурентів Кудрика
Соціологія показує, що Гах є одним із найбільш небезпечних конкурентів Кудрика
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Вранці 14 жовтня в Борщагівській ОТГ, що під Києвом, були зіпсовані рекламні білборди кандидата в голови громади від партії "Слуга народу" Романа Гаха. На борди було наклеєно сторонні наклейки.

Як повідомили джерела RegioNews в штабі іншого кандидата, чинного голови села Петропавлівська Борщагівка Олексія Кодебського, швидше за все до акту вандалізму причетний штаб чинного голови села Софіївська Борщагівка Олеся Кудрика, який також балотується в голови об'єднаної громади.

Джерело нагадало, що штаб Кудрика систематично заважає рекламі своїх конкурентів. Спочатку заступник Кудрика особисто забороняв розміщувати та зривав борди Кодебського на території Софіївської Борщагівки. Згодом уже таємно були попсовані ще чотири борди Кодебського.

Після цього невідомі облили фарбою білборди Олеся Кудрика. Втім Олексій Кодебський оприлюднив заяву, в якій припустив, що Кудрик сам собі пошкодив борди, щоб відвести звинувачення у використанні чорних технологій. "Навіщо ви застосовуєте ці чорні технології і тримаєте виборців за дурнів? Наші борди зриваєте, потім, щоб відбілитися – зафарбовуєте свої", - заявляв тоді Кодебський.

Очевидно, стверджує джерело в штабі, що Кудрик послідовно веде війну проти бордів своїх найбільш небезпечних конкурентів, яких він боїться. Соціологія показує, що такими є Гах та Кодебський.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ оприлюднили результати соціологічного дослідження в Борщагівській ОТГ, згідно з якими на виборах голови ОТГ лідирує кандидат від "Слуги народу" Роман Гах. За нього готові проголосувати 18,2% опитаних, на другому місці Кодебський (15,8%), Олесь Кудрик на третьому (12,6%).

вибори ОТГ штаб Кандидат село білборди
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