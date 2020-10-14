Война бордов в Борщаговской ОТГ: Штаб Кудрика испугался бордов Романа Гаха

Социология показывает, что Гах является одним из наиболее опасных конкурентов Кудрика

Социология показывает, что Гах является одним из наиболее опасных конкурентов Кудрика

Утром 14 октября в Борщаговской ОТГ, что под Киевом, были испорчены рекламные билборды кандидата в главы общины от партии "Слуга народа" Романа Гаха. На борды были наклеены посторонние наклейки.

Как сообщили источники RegioNews в штабе другого кандидата, действующего главы села Петропавловская Борщаговка Алексея Кодебского, скорее всего к акту вандализма причастен штаб действующего главы села Софиевская Борщаговка Олеся Кудрика, который также баллотируется на главу объединенной общины.

Источник напомнил, что штаб Кудрика систематически мешает рекламе своих конкурентов. Сначала заместитель Кудрика лично запрещал размещать и срывал борды Кодебского на территории Софиевской Борщаговки. Впоследствии уже тайно были попорчены еще четыре борда Кодебского .

После этого неизвестные облили краской билборды Олеся Кудрика. Впрочем Алексей Кодебский обнародовал заявление, в котором предположил, что Кудрик сам себе повредил борды , чтобы отвести обвинения в использовании черных технологий. "Зачем вы применяете эти черные технологии и держите избирателей за дураков? Наши борды срываете, потом, чтобы обелить себя – закрашиваете свои", - заявлял тогда Кодебский.

Очевидно, утверждает источник в штабе, что Кудрик последовательно ведет войну против бордов своих наиболее опасных конкурентов, которых он боится. Социология показывает, что таковыми являются Гах и Кодебский.