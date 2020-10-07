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07 жовтня 2020, 16:52 1

Нардепи вже внесли до проєкту держбюджету на 2021 рік понад 5 тис. поправок

07 жовтня 2020, 16:52 1
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Бюджетний комітет парламенту розглядатиме їх наступного тижня
Бюджетний комітет парламенту розглядатиме їх наступного тижня
Фото з відкритих джерел
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До законопроєкту про державний бюджет на 2021 рік депутати Верховної Ради внесли понад п'ять тисяч поправок.

Про це заявила заступник голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Прямий", інформує RegioNews.

"Наступного тижня бюджетний комітет буде розглядати ретельно поправки (до проєкту держбюджету на 2021 рік, - ред.). Подано близько п'яти тисяч правок до бюджету", - розповіла нардеп.

Вона зазначила, що у разі необхідності бюджетний комітет працюватиме у режимі відеоконференції.

На думку Кравчук, депутати зможуть зібратися 20 жовтня на засідання Ради для розгляду Бюджету-2021 у першому читанні.

За її словами, зараз у парламенті хворіють 22 народні депутати.

"Зараз хворіє, наскільки я пам'ятаю, 22 народні депутати загалом у Верховній Раді і в нашій фракції - дев'ять. На жаль, вчора ще додався ще один позитивний тест в одного з моїх колег", - додала парламентар.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли Рада має винести на голосування Держбюджет-2021.

Україна бюджет Верховна Рада законопроєкт парламент
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