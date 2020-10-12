19:15  12 жовтня
"Слуга народу" хоче замінити заступників глави фракції
16:39  12 жовтня
Кернес почуває себе погано і до виборів не повернеться, - глава Харківської ОДА Кучер
18:53  12 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Авдіївку
UA | RU
UA | RU
12 жовтня 2020, 22:33

Офіс Генпрокурора оскаржить рішення суду про закриття справи проти ексміністра Злочевського

12 жовтня 2020, 22:33
Читайте также на русском языке
Рішення закрити справу ухвалив Печерський суд столиці
Рішення закрити справу ухвалив Печерський суд столиці
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Офісом Генерального прокурора планується оскарження ухвали суду про зобов’язання закрити справу щодо ексміністра екології Миколи Злочевського.

Про це пише RegioNews зпосиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора України.

Печерським райсудом міста Києва винесено ухвалу, згідно якої Генпрокурора зобов’язано розглянути клопотання адвоката в межах кримінального провадження стосовно ексміністра екології та природних ресурсів України та за результатами розгляду скасувати постанову детектива НАБУ про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Також зобов’язано прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, вжити заходів щодо його закриття", - йдеться у повідомленні.


На цей час, наголосили у пресслужбі, зазначене рішення суду до Офісу Генерального прокурора не надходило, про його існування стало відомо 12 жовтня 2020 року за результатами моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень.

Після надходження ухвали вона буде оскаржена в апеляційному порядку у зв’язку з тим, що під час розгляду справи слідчий суддя вийшов за межі наданих йому процесуальних повноважень.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Печерський суд зобов`язав прокуратуру закрити справу проти ексміністра екології Злочевського.

Офіс генпрокурора Микола Злочевський кримінальна справа Печерський суд апеляція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Суд зобов`язав прокуратуру закрити справу проти ексміністра екології Злочевського
12 жовтня 2020, 19:16
Мер Черкас, якого Зеленський охрестив бандитом, оскаржить відхилення його позову
12 жовтня 2020, 18:42
Мера Кривого Рогу викликали в прокуратуру як підозрюваного у кримінальній справі
12 жовтня 2020, 16:27
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Ексначальник порту, корупціонер і адвокат. Хто бореться за крісла мерів на Одещині
Ставленики великого бізнесу. Хто представлятиме "За майбутнє" у Східній України
Всі публікації »
Віктор Таран
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Всі блоги »