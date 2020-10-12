Офіс Генпрокурора оскаржить рішення суду про закриття справи проти ексміністра Злочевського

Рішення закрити справу ухвалив Печерський суд столиці

Рішення закрити справу ухвалив Печерський суд столиці

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Про це пише RegioNews зпосиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора України.

Печерським райсудом міста Києва винесено ухвалу, згідно якої Генпрокурора зобов’язано розглянути клопотання адвоката в межах кримінального провадження стосовно ексміністра екології та природних ресурсів України та за результатами розгляду скасувати постанову детектива НАБУ про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Також зобов’язано прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, вжити заходів щодо його закриття", - йдеться у повідомленні.



На цей час, наголосили у пресслужбі, зазначене рішення суду до Офісу Генерального прокурора не надходило, про його існування стало відомо 12 жовтня 2020 року за результатами моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень.



Після надходження ухвали вона буде оскаржена в апеляційному порядку у зв’язку з тим, що під час розгляду справи слідчий суддя вийшов за межі наданих йому процесуальних повноважень.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Печерський суд зобов`язав прокуратуру закрити справу проти ексміністра екології Злочевського.