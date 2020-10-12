Офис Генпрокурора обжалует решение суда о закрытии дела против экс-министра Злочевского
Офисом Генерального прокурора планируется обжалование определения суда об обязательстве закрыть дело в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Офиса генпрокурора Украины.
Печерским райсудом города Киева вынесено постановление, согласно которому Генпрокурора обязано рассмотреть ходатайство адвоката в рамках уголовного производства в отношении экс-министра экологии и природных ресурсов Украины и по результатам рассмотрения отменить постановление детектива НАБУ о возобновлении досудебного расследования в уголовном производстве. Также обязано прокурора, который осуществляет процессуальное руководство в этом уголовном производстве, принять меры по его закрытию", - говорится в сообщении.
В настоящее время, подчеркнули в пресс-службе, указанное решение суда до Офиса Генерального прокурора не поступало, о его существовании стало известно 12 октября 2020 года по результатам мониторинга Единого государственного реестра судебных решений.
После поступления решения оно будет обжаловано в апелляционном порядке в связи с тем, что во время рассмотрения дела судья вышел за пределы предоставленных ему процессуальных полномочий.
Напомним, сегодня стало известно, что Печерский суд обязал прокуратуру закрыть дело против экс-министра экологии Злочевского.