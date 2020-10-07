Особый статус Донбасса могут продлить ближе к концу года - Разумков

Срок действия текущего закона истекает в декабре

Срок действия текущего закона истекает в декабре

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Верховная Рада Украины может рассмотреть ближе к концу года вопрос о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Срок действия текущего закона об "особом статусе" Донбасса истекает в декабре.

Как передает RegioNews, об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

Если не будет предложено других инициатив от народных депутатов, от президента об урегулировании аспектов управления частью Донецкой и Луганской области, то скорее всего, будет приниматься решение о продлении действия этого закона", - заявил он.

Тем самым спикер отметил, что альтернативных законопроектов по вопросу Донбасса Рада не рассматривала.

Напомним, закон об особом статусе Донбасса приняли в 2014 году, предполагалось, что закон будет действовать три года. Затем его действие неоднократно продлевали.

Ранее сообщалось, что ЦИК заговорила о возможности проведения выборов на Донбассе весной 2021 года.