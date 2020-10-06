Поліція відкрила за добу ще 10 кримінальних справ через порушення на місцевих виборах

Загалом же з 5 вересня зареєстровано вже 205 кримінальних правопорушень

Загалом же з 5 вересня зареєстровано вже 205 кримінальних правопорушень

Фото: з відкритих джерел

Всього упродовж доби до поліції надійшло 206 заява та повідомлення, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зазначається, що найбільше повідомлень зафіксовано у місті Києві – 34, у Харківській області – 22, по 18 – у Запорізькій та Львівській, у Тернопільській – 15, у Донецькій – 14, по 11 – у Дніпропетровській та Київській, у Кіровоградській – 10, по 7 – у Полтавській та Рівненській, по 6 – у Миколаївській та Черкаській.

Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо десяти кримінальних правопорушень. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 205 кримінальних правопорушень: 108 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 907 – пов’язані з виборчим процесом", - йдеться у повідомленні.

Також складено 461 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо, раніше ОПОРА заявила про підкуп виборців й озвучила вартість голосу.