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06 жовтня 2020, 11:29 2

Поліція відкрила за добу ще 10 кримінальних справ через порушення на місцевих виборах

06 жовтня 2020, 11:29 2
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Загалом же з 5 вересня зареєстровано вже 205 кримінальних правопорушень
Загалом же з 5 вересня зареєстровано вже 205 кримінальних правопорушень
Фото: з відкритих джерел
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Всього упродовж доби до поліції надійшло 206 заява та повідомлення, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зазначається, що найбільше повідомлень зафіксовано у місті Києві – 34, у Харківській області – 22, по 18 – у Запорізькій та Львівській, у Тернопільській – 15, у Донецькій – 14, по 11 – у Дніпропетровській та Київській, у Кіровоградській – 10, по 7 – у Полтавській та Рівненській, по 6 – у Миколаївській та Черкаській.

Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо десяти кримінальних правопорушень. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 205 кримінальних правопорушень: 108 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 907 – пов’язані з виборчим процесом", - йдеться у повідомленні.

Також складено 461 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо, раніше ОПОРА заявила про підкуп виборців й озвучила вартість голосу.

поліція вибори Кримінальна відповідальність правоохоронці Нацполіція
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