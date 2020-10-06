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06 октября 2020, 11:29 2

Полиция открыла за сутки еще 10 уголовных дел из-за нарушений на местных выборах

06 октября 2020, 11:29 2
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В целом же с 5 сентября зарегистрировано уже 205 уголовных правонарушений
В целом же с 5 сентября зарегистрировано уже 205 уголовных правонарушений
Фото: из открытых источников
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Всего в течение суток в полицию поступило 206 заявление и сообщение, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Отмечается, что больше всего сообщений зафиксировано в городе Киеве – 34, в Харьковской области – 22, по 18 – в Запорожской и Львовской, Тернопольской – 15, в Донецкой – 14, по 11 – в Днепропетровской и Киевской, в Кировоградской – 10, по 7 – в Полтавской и Ровенской, по 6 – в Николаевской и Черкасской.

В течение суток к ЕРДР внесены сведения о десяти уголовных правонарушениях. Всего в ЕРДР внесены сведения о 205 уголовных правонарушениях: 108 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 907 - связаны с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

Также составлен 461 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, ранее ОПОРА заявила о подкупе избирателей и озвучила стоимость голоса.

полиция выборы Уголовная ответственность правоохранители Нацполиция
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