В полиции рассказали, кто и как будет контролировать масочный режим на выборах
Пребывания граждан на участках, которые придут проголосовать на нынешних местных выборах, в масках будет контролировать полиция, члены комиссий и представители местной власти.
Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, отвечая на вопрос, передает RegioNews.
"Совместно с членами комиссии полиция и местные органы власти, конечно будут проверять пребывания граждан на участках в масках – ред.)", - сообщил он.
В то же время глава Национальной полиции возразил, что людей без масок полиция силой будет выводить с участков.
"Мы этого не допустим, мы работаем исключительно на профилактику. Последние пол года показали, что мы достигаем большего, когда просто объясняем гражданам, что надо придерживаться определенных правил", - отметил Клименко.
Ранее сообщалось, что местные выборы в Украине будут контролировать почти 136 тысяч правоохранителей.