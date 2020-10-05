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05 октября 2020, 11:50 3

В полиции рассказали, кто и как будет контролировать масочный режим на выборах

05 октября 2020, 11:50 3
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Людей без масок полиция силой не будет выводить из участков
Людей без масок полиция силой не будет выводить из участков
Фото: flickr
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Пребывания граждан на участках, которые придут проголосовать на нынешних местных выборах, в масках будет контролировать полиция, члены комиссий и представители местной власти.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, отвечая на вопрос, передает RegioNews.

"Совместно с членами комиссии полиция и местные органы власти, конечно будут проверять пребывания граждан на участках в масках – ред.)", - сообщил он.

В то же время глава Национальной полиции возразил, что людей без масок полиция силой будет выводить с участков.

"Мы этого не допустим, мы работаем исключительно на профилактику. Последние пол года показали, что мы достигаем большего, когда просто объясняем гражданам, что надо придерживаться определенных правил", - отметил Клименко.

Ранее сообщалось, что местные выборы в Украине будут контролировать почти 136 тысяч правоохранителей.

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