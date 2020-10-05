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05 жовтня 2020, 10:54 3

ЦВК сформувала новий склад Васильківської і Кагарлицької ТВК

05 жовтня 2020, 10:54 3
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Раніше було розформовано склад Васильківської та Кагарлицької ТВК через грубі порушення
Раніше було розформовано склад Васильківської та Кагарлицької ТВК через грубі порушення
Фото з відкритих джерел
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Під час засідання 4 жовтня Центральна виборча комісія сформувала новий склад Васильківської та Кагарлицької міських територіальних виборчих комісій Київської області.

Про це повідомили у пресслужбі ЦВК, інформує RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Рішення ухвалено у зв’язку з достроковим припиненням комісією 2 жовтня 2020 року повноважень усього складу зазначених тервиборчкомів.

Новий склад комісій сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій: Васильківської міської ТВК – у кількості 18 осіб, Кагарлицької міської ТВК – 17 осіб.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія ухвалила рішення розформувати Васильківську і Кагарлицьку міські ТВК через грубе порушення виборчого законодавства.

Київ бюджет ЦВК Місцеві вибори виборці
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