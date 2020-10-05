ЦИК сформировала новый состав Васильковской и Кагарлыкской ТИК

Ранее был расформирован состав Васильковской и Кагарлыкской ТИК за грубые нарушения

Ранее был расформирован состав Васильковской и Кагарлыкской ТИК за грубые нарушения

Фото из открытых источников

Во время заседания 4 октября Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Васильковской и Кагарлыкской городских территориальных избирательных комиссий Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК, информирует RegioNews со ссылкой на "Укринформ". Решение принято в связи с досрочным прекращением комиссией 2 октября 2020 года полномочий всего состава указанных теризбиркомов. Новый состав комиссий сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий: Васильковской городской ТИК – в количестве 18 человек, Кагарлыкской городской ТИК – 17 человек. Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла решение расформировать Васильковскую и Кагарлыкскую городские ТИК за грубое нарушение избирательного законодательства.

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