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05 октября 2020, 10:54 3

ЦИК сформировала новый состав Васильковской и Кагарлыкской ТИК

05 октября 2020, 10:54 3
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Ранее был расформирован состав Васильковской и Кагарлыкской ТИК за грубые нарушения
Ранее был расформирован состав Васильковской и Кагарлыкской ТИК за грубые нарушения
Фото из открытых источников
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Во время заседания 4 октября Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Васильковской и Кагарлыкской городских территориальных избирательных комиссий Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК, информирует RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Решение принято в связи с досрочным прекращением комиссией 2 октября 2020 года полномочий всего состава указанных теризбиркомов.

Новый состав комиссий сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий: Васильковской городской ТИК – в количестве 18 человек, Кагарлыкской городской ТИК – 17 человек.

Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла решение расформировать Васильковскую и Кагарлыкскую городские ТИК за грубое нарушение избирательного законодательства.

Киев бюджет ЦИК Местные выборы избиратели
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