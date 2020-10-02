Ситуація на Донбасі: ворог двічі порушив режим "тиші"

Бойових втрат серед українських військових немає

Бойових втрат серед українських військових немає

Фото: з відкритих джерел

За попередню добу російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності наших підрозділів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, з автоматичного станкового гранатомета ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської, а з підствольного гранатомета – неподалік Оріхового. Унаслідок ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 2 жовтня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. Обидва факти зафіксовано поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці противник двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - зазначають в штабі.

Також зазначається, що у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, вчора військовослужбовцями Збройних Сил та вогнеборцями ДСНС було ліквідовано пожежі у районі населених пунктів Підлісне, Половинкине, Сєвєродонецьк, Золоте, Хутір Вільний, Попасна та Троїцьке.

Раніше повідомлялось, 1 жовтня на ділянках відповідальності наших бригад російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.