Зеленський приїхав до Чернівців

До міста він прибув напередодні ввечері

До міста він прибув напередодні ввечері

Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський напередодні увечері прибув до Чернівців. Він прогулявся вечірнім містом із місцевими керівниками.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає RegioNews.

Він виклав відповідне відео вечірньої прогулянки на вулиці Ольги Кобилянської у Чернівцях.

"Наше особливе атмосферне місто! Президенту подобається, роботи багато, але і перспектив також!", - підписав відео голова ОДА.

Наше особливе атмосферне місто! Президенту подобається, роботи багато, але і перспектив також! Опубліковано Сергієм Осачуком Четвер, 1 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, востаннє президент Володимир Зеленський відвідував Чернівецьку область 8 липня.