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02 жовтня 2020, 10:31 2

Зеленський приїхав до Чернівців

02 жовтня 2020, 10:31 2
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До міста він прибув напередодні ввечері
До міста він прибув напередодні ввечері
Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський напередодні увечері прибув до Чернівців. Він прогулявся вечірнім містом із місцевими керівниками.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає RegioNews.

Він виклав відповідне відео вечірньої прогулянки на вулиці Ольги Кобилянської у Чернівцях.

"Наше особливе атмосферне місто! Президенту подобається, роботи багато, але і перспектив також!", - підписав відео голова ОДА.

Наше особливе атмосферне місто! Президенту подобається, роботи багато, але і перспектив також!

Опубліковано Сергієм Осачуком Четвер, 1 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, востаннє президент Володимир Зеленський відвідував Чернівецьку область 8 липня.

Офіс президента Чернівці президент візит Чернівецька область
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