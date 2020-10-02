Зеленский приехал в Черновцы
В город он прибыл накануне вечером
В город он прибыл накануне вечером
Президент Украины Владимир Зеленский накануне вечером прибыл в Черновцы. Он прогулялся по вечернему городу с местными руководителями.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает RegioNews.
Он выложил соответствующее видео вечерней прогулки на улице Ольги Кобылянской в Черновцах.
"Наш особый атмосферный город! Президенту нравится, работы много, но и перспектив тоже!", - подписал видео председатель ОГА.
Наше особое атмосферный город! Президенту нравится, работы много, но и перспектив тоже!Опубликовано Сергеем Осачуком Четверг, 1 октября 2020 г.
Напомним, последний раз президент Владимир Зеленский посещал Черновицкую область 8 июля.
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