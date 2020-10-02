Зеленский приехал в Черновцы

В город он прибыл накануне вечером

В город он прибыл накануне вечером

Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский накануне вечером прибыл в Черновцы. Он прогулялся по вечернему городу с местными руководителями.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает RegioNews.

Он выложил соответствующее видео вечерней прогулки на улице Ольги Кобылянской в Черновцах.

"Наш особый атмосферный город! Президенту нравится, работы много, но и перспектив тоже!", - подписал видео председатель ОГА.

Наше особое атмосферный город! Президенту нравится, работы много, но и перспектив тоже! Опубликовано Сергеем Осачуком Четверг, 1 октября 2020 г.

Напомним, последний раз президент Владимир Зеленский посещал Черновицкую область 8 июля.