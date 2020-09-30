Ексгенпрокурор Юрій Луценко повідомив, що бореться з раком

Він вже переніс хірургічну операцію, далі - курс хіміотерапії

Він вже переніс хірургічну операцію, далі - курс хіміотерапії

Фото: з відкритих джерел

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що він хворіє онкологічним захворюванням і вже переніс 8-годинну операцію в Німеччині.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Політик зазначив, що вже активно займається боротьбою з хворобою і у нього попереду тривалий курс хіміотерапії.

Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап мого онкозахворювання. Спасибі українським і німецьким лікарям. Позаду і 8 годинна операція, і дні болю. Попереду - хіміотерапія", - повідомив Луценко.

За його словами, він залишається у політиці і не збирається припиняти громадську діяльність.

Раніше повідомлялося, що ДБР відкрило кримінальну справу проти Порошенка і Луценка.