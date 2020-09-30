09:46  30 вересня
Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу вперше більш 4 тисяч нових випадків
09:29  30 вересня
Довибори в Раду: ЦВК завершила реєстрацію кандидатів
08:14  30 вересня
Ситуація на Донбасі: обстрілів та провокацій не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2020, 11:29 5

Ексгенпрокурор Юрій Луценко повідомив, що бореться з раком

30 вересня 2020, 11:29 5
Читайте также на русском языке
Він вже переніс хірургічну операцію, далі - курс хіміотерапії
Він вже переніс хірургічну операцію, далі - курс хіміотерапії
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що він хворіє онкологічним захворюванням і вже переніс 8-годинну операцію в Німеччині.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Політик зазначив, що вже активно займається боротьбою з хворобою і у нього попереду тривалий курс хіміотерапії.

Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап мого онкозахворювання. Спасибі українським і німецьким лікарям. Позаду і 8 годинна операція, і дні болю. Попереду - хіміотерапія", - повідомив Луценко.

За його словами, він залишається у політиці і не збирається припиняти громадську діяльність.

Раніше повідомлялося, що ДБР відкрило кримінальну справу проти Порошенка і Луценка.

прокурор хвороба лікарі Юрій Луценко лікування Операція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Мер Кам'янського "жалить" конкурентів кишеньковою партією "Бджола"
Непристойна "Пропозиція". Яких пройдисвітів зібрав Сухомлин і до чого тут Зубко
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віктор Таран
Ігор Попов
Всі блоги »