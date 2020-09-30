Экс-генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что борется с раком

Он уже перенес хирургическую операцию, дальше - курс химиотерапии

Он уже перенес хирургическую операцию, дальше - курс химиотерапии

Фото: из открытых источников

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что он болеет онкологическим заболеванием и уже перенес 8-часовую операцию в Германии.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Политик отметил, что уже активно занимается борьбой с болезнью и ему предстоит длительный курс химиотерапии.

Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8 часовая операция, и дни боли. Впереди - химиотерапия", - сообщил Луценко.

По его словам, он остается в политике и не собирается прекращать общественную деятельность.

Ранее сообщалось, что ГБР открыло уголовное дело против Порошенко и Луценко.