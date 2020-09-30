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Довибори в Раду: ЦВК завершила реєстрацію кандидатів
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30 вересня 2020, 09:29 5

Довибори в Раду: ЦВК завершила реєстрацію кандидатів

30 вересня 2020, 09:29 5
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Всього зареєстровано 17 кандидатів
Всього зареєстровано 17 кандидатів
Фото: з відкритих джерел
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На довиборах у Верховну Раду завершився процес реєстрації кандидатів у народні депутати України по 208 одномандатному виборчому округу.

Як передає RegioNews, про це повідомляють в пресслужбі ЦВК.

Так, Комісія зареєструвала: Олексія Оскера, Михайла Побігая, Сергія Суханова, Івана Донця, Олега Ляшка, Віталія Чорного, Василя Крутчака, Анатолія Григоровича Гунька, Анатолія Миколайовича Гунька, Володимира Василевича, Івана Симоненка, Михайла Цісельського, Ігоря Гунька, Владлену Каплін, Віктора Карповича, Дениса Нечепорука, Володимира Нечіпоренка.

Відомо, що ЦВК відмовила у реєстрації 8 кандидатів у нардепи через відсутність документів, необхідних для реєстрації або невідповідність поданих ними документів вимогам виборчого законодавства.

Нагадаємо, що вибори в 208 окрузі призначені на 25 жовтня цього року у зв'язку зі смертю нардепа Валерія Давиденка. Процес перевиборів у Раду стартував 26 серпня.

вибори політика Виборчий кодекс ЦВК Кандидат
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