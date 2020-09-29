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29 вересня 2020, 08:46 3

Разумков: в порядку денному Ради немає завдання про зміну постанови про місцеві вибори

29 вересня 2020, 08:46 3
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Внесення правок в постанову може поставити під сумнів весь виборчий процес
Внесення правок в постанову може поставити під сумнів весь виборчий процес
Фото: з відкритих джерел
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Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що в порядку денному Верховної Ради немає постанови про місцеві вибори, а саме питання не обговорювалося і під час засідання фракції "Слуга народу".

Як передає RegioNews, про це Разумков заявив в ефірі "Свободи слова".

"У порядку денному цього немає. Є деякі аспекти, які впливають на позицію, яка була вказана в цей день... Сьогодні внести такі зміни до постанови - це поставити під сумнів весь виборчий процес", - сказав Разумков.

Він додав, що, за його інформацією, це питання не обговорювалося на засіданні фракції партії влади.

Я на засіданні не був, але, наскільки мені відомо, це питання не обговорювалося", - сказав він.

Нагадаємо, 28 вересня правляча фракція "Слуга народу" провела засідання, на якому планували розглянути зміни в постанову про місцеві вибори та ряд інших питань.

вибори ВР партія засідання Виборчий кодекс
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