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29 сентября 2020, 08:46 3

Разумков: в повестке дня Рады нет задачи об изменении постановления о местных выборах

29 сентября 2020, 08:46 3
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Внесение правок в постановление может поставить под сомнение весь избирательный процесс
Внесение правок в постановление может поставить под сомнение весь избирательный процесс
Фото: из открытых источников
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Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что в повестке дня Верховной Рады нет постановления о местных выборах, а сам вопрос не обсуждался и во время заседания фракции "Слуга народа".

Как передает RegioNews, об этом Разумков заявил в эфире "Свободы слова".

"В повестке дня этого нет. Есть некоторые аспекты, которые влияют на позицию, которая была указана в этот день... Сегодня внести такие изменения в постановление - это поставить под сомнение весь избирательный процесс", - сказал Разумков.

Он добавил, что, по его информации, этот вопрос не обсуждался на заседании фракции партии власти.

Я на заседании не был, но, насколько мне известно, этот вопрос не обсуждался", - сказал он.

Напомним, 28 сентября правящая фракция "Слуга народа" провела заседание, на котором планировали рассмотреть изменения в постановление о местных выборах и ряд других вопросов.

выборы ВР партия заседание Избирательный кодекс
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