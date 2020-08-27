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27 серпня 2020, 09:06 1

Викрадали деталі від військових літаків: на Львівщині судитимуть військовослужбовців

27 серпня 2020, 09:06 1
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Серед підозрюваних також представник комерційної структури
Серед підозрюваних також представник комерційної структури
Фото: Facebook
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У Львівській області судитимуть представника комерційної компанії та двох військовослужбовців однієї з військових частин - їх підозрюють у викраденні та збуті комплектуючих до бойових літаків МіГ-29. 

Як передає RegioNews, про це повідомили у військовій прокуратурі Західного регіону.

"Скеровано до суду обвинувальні акти відносно двох військовослужбовців однієї із військових частин та представника комерційної структури. Указані особи обвинувачуються у викраденні комплектуючих до авіаційної техніки з метою їх подальшого збуту (ч. 3 ст. 410 КК України)”, - сказано у повідомленні.

За даними слідства, вказані військовослужбовці, діючи за попередньою змовою з представником приватного підприємства, таємно викрадали комплектуючі частини від авіаційної техніки - бойових літаків МіГ-29, що перебували на обліку у військовій частині.

Збували викрадене військове майно за готівку представнику суб’єкта господарювання, діяльність якого пов’язана з постачанням комплектуючих на замовлення структурних підрозділів Державного концерну "Укроборонпром”.

Раніше повідомлялось, що Офіс генпрокурора направив до суд звинувачення стосовно підполковника одного із регіональних органів Служби безпеки України.

прокуратура військові військова техніка літак суд
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