Викрадали деталі від військових літаків: на Львівщині судитимуть військовослужбовців

Серед підозрюваних також представник комерційної структури

Серед підозрюваних також представник комерційної структури

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У Львівській області судитимуть представника комерційної компанії та двох військовослужбовців однієї з військових частин - їх підозрюють у викраденні та збуті комплектуючих до бойових літаків МіГ-29.

Як передає RegioNews, про це повідомили у військовій прокуратурі Західного регіону.

"Скеровано до суду обвинувальні акти відносно двох військовослужбовців однієї із військових частин та представника комерційної структури. Указані особи обвинувачуються у викраденні комплектуючих до авіаційної техніки з метою їх подальшого збуту (ч. 3 ст. 410 КК України)”, - сказано у повідомленні.

За даними слідства, вказані військовослужбовці, діючи за попередньою змовою з представником приватного підприємства, таємно викрадали комплектуючі частини від авіаційної техніки - бойових літаків МіГ-29, що перебували на обліку у військовій частині.

Збували викрадене військове майно за готівку представнику суб’єкта господарювання, діяльність якого пов’язана з постачанням комплектуючих на замовлення структурних підрозділів Державного концерну "Укроборонпром”.

Раніше повідомлялось, що Офіс генпрокурора направив до суд звинувачення стосовно підполковника одного із регіональних органів Служби безпеки України.