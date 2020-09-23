У Чернівцях вже зареєстрували чотирьох кандидатів у мери: хто ці люди

Також було затверджено виборчі списки перших двох партій "Наш Край" і "Народний контроль"

Також було затверджено виборчі списки перших двох партій "Наш Край" і "Народний контроль"

На засіданні міської ТВК Чернівців 22 вересня зареєстрували перших чотирьох кандидатів на посаду міського голови, серед яких є і колишній губернатор Буковини Олександр Фищук.

Про це повідомила голова комісії Анжела Саінчук, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Вчора увечері під час засідання комісії ми затвердили документи перших чотирьох кандидатів на посаду міського голови Чернівців. Це двоє самовисуванців - Олександр Фищук і Галина Жук, а також представники партій "Народний контроль" Михайло Яринич і "Наш край" Василь Дутчак", - сказала голова виборчої комісії.

Фищук був головою Чернівецької ОДА з 2015-го по листопад 2018 року.

Банкір Жук на минулих парламентських виборах була кандидаткою у народні депутати від партії "Сила і честь" по 201-му округу з центром у місті Чернівці. На них вона зайняла 11-те місце, набравши трохи менш як 3% голосів.

Кандидат від партії "Народний контроль" Яринич є нинішнім депутатом міської ради, керівником однойменної фракції у раді. На попередніх парламентських виборах також балотувався у народні депутати по 201-му округу та зайняв 7-ме місце із результатом трохи більш як 4%.

Від партії "Наш край" кандидатом на посаду міського голови хоче стати Василь Дутчак. Він раніше очолював екоінспекцію у Чернівцях та був депутатом міської ради попереднього скликання.

Крім того, на засіданні міської виборчої комісії 22 вересня затвердили і виборчі списки перших двох партій "Наш Край" і "Народний контроль" із кандидатами у депутати міської ради.

Нагадаємо, на Буковині "Слуги народу" презентували кандидатів до обласної та міської рад.