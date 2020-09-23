16:11  23 вересня
Чернівцям прогнозують два тури виборів мера: єдиного лідера поки що немає
17:48  23 вересня
ВАКС арештував майно нардепа Юрченка
18:39  23 вересня
У районі Пісків двоє військових підірвалися на вибухівці
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2020, 13:27 4

У Чернівцях вже зареєстрували чотирьох кандидатів у мери: хто ці люди

23 вересня 2020, 13:27 4
Читайте также на русском языке
Також було затверджено виборчі списки перших двох партій "Наш Край" і "Народний контроль"
Також було затверджено виборчі списки перших двох партій "Наш Край" і "Народний контроль"
Читайте также
на русском языке

На засіданні міської ТВК Чернівців 22 вересня зареєстрували перших чотирьох кандидатів на посаду міського голови, серед яких є і колишній губернатор Буковини Олександр Фищук.

Про це повідомила голова комісії Анжела Саінчук, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Вчора увечері під час засідання комісії ми затвердили документи перших чотирьох кандидатів на посаду міського голови Чернівців. Це двоє самовисуванців - Олександр Фищук і Галина Жук, а також представники партій "Народний контроль" Михайло Яринич і "Наш край" Василь Дутчак", - сказала голова виборчої комісії.

Фищук був головою Чернівецької ОДА з 2015-го по листопад 2018 року.

Банкір Жук на минулих парламентських виборах була кандидаткою у народні депутати від партії "Сила і честь" по 201-му округу з центром у місті Чернівці. На них вона зайняла 11-те місце, набравши трохи менш як 3% голосів.

Кандидат від партії "Народний контроль" Яринич є нинішнім депутатом міської ради, керівником однойменної фракції у раді. На попередніх парламентських виборах також балотувався у народні депутати по 201-му округу та зайняв 7-ме місце із результатом трохи більш як 4%.

Від партії "Наш край" кандидатом на посаду міського голови хоче стати Василь Дутчак. Він раніше очолював екоінспекцію у Чернівцях та був депутатом міської ради попереднього скликання.

Крім того, на засіданні міської виборчої комісії 22 вересня затвердили і виборчі списки перших двох партій "Наш Край" і "Народний контроль" із кандидатами у депутати міської ради.

Нагадаємо, на Буковині "Слуги народу" презентували кандидатів до обласної та міської рад.

вибори Чернівці мер Місцеві вибори Кандидат
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Хто має шанси на владу в Одесі: нові спонсори Труханова, темні конячки "слуг" і внутрішньовидові бої в ОПЗЖ
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Вінниччині
Всі публікації »
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »