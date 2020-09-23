В Черновцах уже зарегистрировали четырех кандидатов в мэры: кто эти люди

Также были утверждены избирательные списки первых двух партий "Наш Край" и "Народный контроль"

Также были утверждены избирательные списки первых двух партий "Наш Край" и "Народный контроль"

На заседании городской ТИК Черновцов 22 сентября зарегистрировали четырех кандидатов на должность городского главы, среди которых есть и бывший губернатор Буковины Александр Фищук.

Об этом сообщила председатель комиссии Анжела Саінчук, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Вчера вечером во время заседания комиссии мы утвердили документы первых четырех кандидатов на должность городского председателя Черновцов. Это два самовыдвиженца - Александр Фищук и Галина Жук, а также представители партий "Народный контроль" Михаил Ярынич и "Наш край" Василий Дутчак", - сказала председатель избирательной комиссии.

Фищук был председателем Черновицкой ОГА с 2015-го по ноябрь 2018 года.

Банкир Жук на прошлых парламентских выборах была кандидатом в народные депутаты от партии "Сила и честь" по 201-му округу с центром в городе Черновцы. На них она заняла 11-е место, набрав чуть менее 3% голосов.

Кандидат от партии "Народный контроль" Ярынич является нынешним депутатом городского совета, руководителем одноименной фракции в раде. На предыдущих парламентских выборах также баллотировался в народные депутаты по 201-му округу и занял 7-е место с результатом чуть более 4%.

От партии "Наш край" кандидатом на должность городского головы хочет стать Василий Дутчак. Он ранее возглавлял экоинспекцию в Черновцах и был депутатом городского совета предыдущего созыва.

Кроме того, на заседании городской избирательной комиссии 22 сентября и утвердили избирательные списки первых двух партий "Наш Край" и "Народный контроль" с кандидатами в депутаты городского совета.

Напомним, на Буковине "Слуги народа" представили кандидатов в областной и городской советы.