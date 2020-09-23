Закон про столицю не ухвалять до місцевих виборів - Разумков

Перше читання законопроєкту пройшло майже рік тому

Перше читання законопроєкту пройшло майже рік тому

Фото: з відкритих джерел

До дати проведення місцевих виборів в Україні скоріш за все не ухвалять в цілому законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ - столицю України".

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Прямий".

"Я думаю, що це малоймовірно, що ми зможемо розглянути в повному обсязі цей законопроєкт... Зараз не готовий сказати, чи подавав комітет цей законопроєкт на наступні два пленарні тижні. Цього тижня - робота комітетів, і від того, що вони встигнуть розглянути, багато залежить, що саме потрапить у порядок денний пленарних тижнів. Далі ми маємо два пленарних тижнів, і після цього - тиждень у комітетах і два тижні - робота в округах," - зазначив Разумков.

Нагадуємо, законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ – столицю України" Верховна Рада ухвалила в першому читанні 3 жовтня 2019 року.

Крім того, 15 липня 2020 року Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити документ у другому читанні.

Раніше повідомлялось, що парламент може розглянути законопроєкт про столицю ще до місцевих виборів.