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23 сентября 2020, 08:46

Закон о столице не примут до местных выборов - Разумков

23 сентября 2020, 08:46
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Первое чтение законопроекта прошло почти год назад
Первое чтение законопроекта прошло почти год назад
Фото: из открытых источников
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До даты проведения местных выборов в Украине скорее всего не примут в целом законопроект №2143-3 "О городе Киеве - столице Украины".

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Прямой".

"Я думаю, что это маловероятно, что мы сможем рассмотреть в полном объеме этот законопроект... Сейчас не готов сказать, подавал ли комитет этот законопроект на следующие две пленарные недели. На этой неделе - работа комитетов, и от того, что они успеют рассмотреть, много зависит, что именно попадет в повестку дня пленарных недель. Далее мы имеем две пленарные недели, и после этого - неделю в комитетах и две недели - работа в округах", - отметил Разумков.

Напоминаем, законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины" Верховная Рада приняла в первом чтении 3 октября 2019 года.

Кроме того, 15 июля 2020 года Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять документ во втором чтении.

Ранее сообщалось, что парламент может рассмотреть законопроект о столице еще до местных выборов.

Киев ВР закон Дмитрий Разумков парламент
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