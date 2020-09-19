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19 вересня 2020, 12:47 9

Місцеві вибори: в "Голосі" назвали кандидатів на депутатські мандати у Київраді

19 вересня 2020, 12:47 9
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Висування кандидатів відбулося у суботу, 19 вересня
Висування кандидатів відбулося у суботу, 19 вересня
Фото: з відкритих джерел
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Політична партія "Голос" оприлюднила першу десятку списку кандидатів до київської міської ради. Перші місця в списку посідають Максим Нефьодов і Зоя Ярош.

Як передає RegioNews, відповідне рішення затвердив київський осередок політсили на зборах 19 вересня.

Очолює список кандидатів колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов. За ним йде юрист та провідний фахівець з економічного права, президент Асоціації адвокатів України Зоя Ярош.

Третім – спеціаліст по ЖКГ та енергетики Костянтин Богатов, четвертим - волонтер і боєць-доброволець Аліна Михайлова, п'ятим – керівник київського виборчого штабу, ІТ-підприємець Григорій Маленко.

Раніше повідомлялося, що у "Голосі" розповіли, про що домовлялися з Нефьодовим. Від партії він піде під першим номером у списку.

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вибори політика партія Голос Максим Нефьодов
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