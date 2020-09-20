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20 вересня 2020, 11:06

Президент закликав членів своєї команди не відмовлятися від відповідальності

20 вересня 2020, 11:06
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Він вважає, що потрібно працювати 24/7
Він вважає, що потрібно працювати 24/7
Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський закликав членів своєї команди перестати "відмовлятися від відповідальності". За його словами, у них достатньо часу, щоб "довести свою ефективність".

Як передає RegioNews, про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

"Тому прямо і жорстко хочу сказати всім своїм. Закінчуйте відмовлятися від відповідальності. Закінчуйте стелити собі соломку на випадок чогось непередбаченого. Закінчуйте готувати собі виправдання на майбутнє. У вас достатньо часу, щоб довести свою ефективність", - заявив він.

Президент переконаний, що "не все, не одразу й не швидко", і що є помилки.

"І що бувають у нас помилки в людях, у кандидатах, у депутатах. Але ж сильним вважається не той, хто не помиляється, а той, хто ці помилки визнає та виправляє. Чи ми живемо в ідеальному світі? А якщо ні, тоді швидко виправляємо помилки та рухаємося вперед", – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський закликав українців відповідально підійти до місцевих виборів.

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