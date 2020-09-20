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20 сентября 2020, 11:06

Президент призвал членов своей команды не отказываться от ответственности

20 сентября 2020, 11:06
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Он считает, что нужно работать 24/7
Он считает, что нужно работать 24/7
Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал членов своей команды прекратить "отказываться от ответственности". По его словам, у них достаточно времени, чтобы "доказать свою эффективность".

Как передает RegioNews, об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

"Так прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность", - заявил он.

Президент убежден, что "не все, не сразу и не быстро", и что есть ошибки.

"И что бывают у нас ошибки в людях, в кандидатах в депутатах. Но сильным считается не тот, кто не ошибается, а тот, кто эти ошибки признает и исправляет. Или мы живем в идеальном мире? А если нет, тогда быстро исправляем ошибки и двигаемся вперед", – отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский призвал украинцев ответственно подойти к местным выборам.

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