ЦВК запустить інтернет-гру про вибори

Їі мета – ознайомити усіх учасників виборчого процесу із вимогами чинного законодавства

Їі мета – ознайомити усіх учасників виборчого процесу із вимогами чинного законодавства

Про це пишеRegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.

21 вересня ЦВК запускає безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта", курс "Просто про вибори". Навчання відбуватиметься у вигляді інтерактивної інтернет-гри у доступній та жартівливій формі. Вказаний проект розроблено для виборців, спостерігачів, членів виборчих комісій, кандидатів.”, — йдеться у повідомленні.

Над проектом "ЦВК: просвіта” працювали понад 30 фахівців, Рада Європи відповідала за менеджмент проекту, а студія онлайн-освіти EdEra та креативна лабораторія Platforma розробляли концепцію та онлайн-курси. Навчальні матеріали готувала команда експертів.

На порталі кожен зможе безкоштовно ознайомитися та поглибити знання про вибори і демократію, про принципи виборів та їх організацію, про виборчі системи та інші важливі теми у простій манері. Жодних цитувань законів та нудних визначень тут немає”, — вказано у повідомленні.

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