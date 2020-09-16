18:43  16 сентября
Андрей Садовой возглавил избирательный список "Самопомочи" во Львовский горсовет
20:10  16 сентября
ВО "Свобода" выдвинуло Руслана Марцинкива кандидатом в мэры Ивано-Франковска
18:09  16 сентября
С начала суток на Донбассе зафиксированы два обстрела и "небоевая" потеря
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2020, 20:35 1

ЦИК запустит интернет-игру о выборах

16 сентября 2020, 20:35 1
Читайте також українською мовою
Ее цель – ознакомить всех участников избирательного процесса с требованиями действующего законодательства
Ее цель – ознакомить всех участников избирательного процесса с требованиями действующего законодательства
Читайте також
українською мовою

Центральная избирательная комиссия 21 сентября планирует запустить бесплатный портал “ЦИК: Просвещение”, курс “Просто о выборах”. Обучение будет проходить в виде интерактивной интернет-игры.

Об этом пишеRegioNews со ссылкой на пресслужбу ЦИК.

21 сентября ЦИК запускает бесплатный портал "ЦИК: Просвещение", курс "Просто о выборах". Обучение будет проходить в виде интерактивной интернет-игры в доступной и шутливой форме. Указанный проект разработан для избирателей, наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов.”, — говорится в сообщении.

Над проектом "ЦИК: просвещение” работали более 30 специалистов, Совет Европы отвечала за менеджмент проекта, а студия онлайн-образования EdEra и креативная лаборатория Platforma разрабатывали концепцию и онлайн-курсы. Учебные материалы готовила команда экспертов.

На портале каждый сможет бесплатно ознакомиться и углубить знания о выборах и демократии, о принципах выборов и их организацию, о избирательные системы и другие важные темы в простой манере. Никаких цитирований законов и скучных определений здесь нет”, — указано в сообщении.

Напомним, В Украине более 100 тысяч человек изменили избирательный адрес

ЦИК Кандидат избиратели наблюдатель ТИК игрушка
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
ВО "Свобода" выдвинуло Руслана Марцинкива кандидатом в мэры Ивано-Франковска
16 сентября 2020, 20:10
Бывший замглавы администрации Януковича баллотируется на Сумщине от "ОПЗЖ"
16 сентября 2020, 19:40
В Украине более 100 тысяч человек изменили избирательный адрес: в каких регионах больше всего
16 сентября 2020, 18:44
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты: Кто будет представлять партию Зеленского на Сумщине
"Консервы" Богдана. Как увольнение главы Черниговской ОГА связано с реинкарнацией бывшего соратника Зеленского
Все публикации »
Олег Саакян
Кирилл Молчанов
Андрей Смолий
Все блоги »