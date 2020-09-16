ЦИК запустит интернет-игру о выборах

Ее цель – ознакомить всех участников избирательного процесса с требованиями действующего законодательства

Ее цель – ознакомить всех участников избирательного процесса с требованиями действующего законодательства

Центральная избирательная комиссия 21 сентября планирует запустить бесплатный портал “ЦИК: Просвещение”, курс “Просто о выборах”. Обучение будет проходить в виде интерактивной интернет-игры.

Об этом пишеRegioNews со ссылкой на пресслужбу ЦИК.

21 сентября ЦИК запускает бесплатный портал "ЦИК: Просвещение", курс "Просто о выборах". Обучение будет проходить в виде интерактивной интернет-игры в доступной и шутливой форме. Указанный проект разработан для избирателей, наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов.”, — говорится в сообщении.

Над проектом "ЦИК: просвещение” работали более 30 специалистов, Совет Европы отвечала за менеджмент проекта, а студия онлайн-образования EdEra и креативная лаборатория Platforma разрабатывали концепцию и онлайн-курсы. Учебные материалы готовила команда экспертов.

На портале каждый сможет бесплатно ознакомиться и углубить знания о выборах и демократии, о принципах выборов и их организацию, о избирательные системы и другие важные темы в простой манере. Никаких цитирований законов и скучных определений здесь нет”, — указано в сообщении.

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