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16 вересня 2020, 12:48 3

Нардепи призначили економіста Горбаля у Раду Нацбанку

16 вересня 2020, 12:48 3
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Він був народним депутатом України трьох скликань
Він був народним депутатом України трьох скликань
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Парламент України призначив економіста-міжнародника Василя Горбаля на посаду члена Ради Національного банку.

Як пише RegioNews, ухвалення відповідної постанови (№4077) підтримали 249 народних депутатів.

Відповідно до статті 10 закону "Про Національний банк України" строк повноважень членів Ради Національного банку становить сім років, окрім голови Нацбанку, який входить до складу Ради НБУ на строк здійснення ним повноважень за посадою.

Строк повноважень Віри Ричаківської, яка була призначена на посаду члена Ради НБУ в 2016 році, закінчився 7 липня 2020 року.

Зважаючи на це, парламент вніс зміни до складу Ради НБУ та призначив членом Ради Національного банку Горбаля Василя Михайловича.

Відомо, що Горбаль є економістом-міжнародником, кандидатом юридичних наук, був народним депутатом України трьох скликань. Працював начальником відділів і головою правління кількох банків. Останнім робочим місцем Горбаля була корпорація "УкрІннМаш". Разом з тим він двічі був членом Ради Нацбанку.

Нагадаємо, 16 липня Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Нацбанку.

парламент Верховна Рада Нацбанк голосування НБУ
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