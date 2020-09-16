Нардепы назначили экономиста Горбаля в Совет Нацбанка

Он был народным депутатом Украины трех созывов

Он был народным депутатом Украины трех созывов

Как пишет RegioNews, принятие соответствующего постановления (№4077) поддержали 249 народных депутатов.

Согласно статье 10 закона "О Национальный банк Украины" срок полномочий членов Совета Национального банка составляет семь лет, кроме председателя Нацбанка, который входит в состав Совета НБУ на срок осуществления им полномочий по должности.

Срок полномочий Веры Рычаковской, которая была назначена на должность члена Совета НБУ в 2016 году, истек 7 июля 2020 года.

В связи с этим, парламент внес изменения в состав Совета НБУ и назначил членом Совета Национального банка Горбаля Василия Михайловича.

Известно, что Горбаль является экономистом-международником, кандидатом юридических наук, был народным депутатом Украины трех созывов. Работал начальником отделов и председателем правления нескольких банков. Последним рабочим местом Горбаля была корпорация "УкрИннМаш". Вместе с тем он дважды был членом Совета Нацбанка.

Напомним 16 июля Рада проголосовала за назначение Кирилла Шевченко главой Нацбанка.