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16 сентября 2020, 12:48 3

Нардепы назначили экономиста Горбаля в Совет Нацбанка

16 сентября 2020, 12:48 3
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Он был народным депутатом Украины трех созывов
Он был народным депутатом Украины трех созывов
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Парламент Украины назначил экономиста-международника Василия Горбаля на должность члена Совета Национального банка.

Как пишет RegioNews, принятие соответствующего постановления (№4077) поддержали 249 народных депутатов.

Согласно статье 10 закона "О Национальный банк Украины" срок полномочий членов Совета Национального банка составляет семь лет, кроме председателя Нацбанка, который входит в состав Совета НБУ на срок осуществления им полномочий по должности.

Срок полномочий Веры Рычаковской, которая была назначена на должность члена Совета НБУ в 2016 году, истек 7 июля 2020 года.

В связи с этим, парламент внес изменения в состав Совета НБУ и назначил членом Совета Национального банка Горбаля Василия Михайловича.

Известно, что Горбаль является экономистом-международником, кандидатом юридических наук, был народным депутатом Украины трех созывов. Работал начальником отделов и председателем правления нескольких банков. Последним рабочим местом Горбаля была корпорация "УкрИннМаш". Вместе с тем он дважды был членом Совета Нацбанка.

Напомним 16 июля Рада проголосовала за назначение Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

парламент Верховная Рада Нацбанк голосование НБУ
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