"ЄС" планує зробити Марину Порошенко лідером списку в депутати Київради - ЗМІ
Партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" хоче подати Марину Порошенко в якості першого номеру у списки на виборах депутатів до Київської міської ради.
Як передає RegioNews, про це повідомили джерела "Українській правді".
Так, повідомляється, що "Європейська солідарність" поки не планує висувати свого кандидата в Києві. Партія вирішила робити ставку на велику фракцію в Київраді, де має набагато більше шансів - рейтинг коливається в межах 14-15% підтримки.
Агітувати за своїх соратників буде особисто Порошенко, а на перший номер столичного списку "ЄС" планують його дружину Марину", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні був опублікований результат опитування, згідно з яким, "Слуги народу" на виборах в Київраду обійшли "Євросолідарність" і тепер займають друге місце серед уподобань виборців.