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16 вересня 2020, 08:46 8

"ЄС" планує зробити Марину Порошенко лідером списку в депутати Київради - ЗМІ

16 вересня 2020, 08:46 8
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Свого кандидата в мери висувати не планують
Фото: з відкритих джерел
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Партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" хоче подати Марину Порошенко в якості першого номеру у списки на виборах депутатів до Київської міської ради.

Як передає RegioNews, про це повідомили джерела "Українській правді".

Так, повідомляється, що "Європейська солідарність" поки не планує висувати свого кандидата в Києві. Партія вирішила робити ставку на велику фракцію в Київраді, де має набагато більше шансів - рейтинг коливається в межах 14-15% підтримки.

Агітувати за своїх соратників буде особисто Порошенко, а на перший номер столичного списку "ЄС" планують його дружину Марину", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні був опублікований результат опитування, згідно з яким, "Слуги народу" на виборах в Київраду обійшли "Євросолідарність" і тепер займають друге місце серед уподобань виборців.

вибори політика Петро Порошенко партія Кандидат
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