"ЕС" планирует сделать Марину Порошенко лидером списка в депутаты Киевсовета - СМИ

Своего кандидата в мэры выдвигать не планируют

Своего кандидата в мэры выдвигать не планируют

Фото: из открытых источников

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" хочет подать Марину Порошенко в качестве первого номера в списки на выборах депутатов в Киевский городской совет.

Как передает RegioNews, об этом сообщили источники "Украинской правде".

Так, сообщается, что "Европейская солидарность" пока не планирует выдвигать своего кандидата в Киеве. Партия решила делать ставку на большую фракцию в Киевсовете, где имеет гораздо больше шансов - рейтинг колеблется в пределах 14-15% поддержки.

Агитировать за своих соратников будет лично Порошенко, а на первый номер столичного списка "ЕС" планируют его жену – Марину", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне был опубликован результат опроса, согласно которому, "Слуги народа" на выборах в Киевсовет обошли "Евросолидарность" и теперь занимают второе место среди предпочтений избирателей.