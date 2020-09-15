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15 вересня 2020, 10:31 23

Місцеві вибори: офіційно стартувала реєстрація кандидатів

15 вересня 2020, 10:31 23
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Подання документів триватиме до 24 вересня включно
Подання документів триватиме до 24 вересня включно
Фото: з відкритих джерел
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У вівторок, 15 вересня, Центральна виборча комісія розпочала приймати документи кандидатів у депутати місцевих рад та на посади сільського, селищного, міського голів, які хочуть взяти участь у місцевих виборах 25 жовтня.

Як передає Regionews, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Висування кандидатів у депутати, кандидатів на посади сільського, селищного, міського голів розпочинається за 40 днів до дня голосування та закінчується за 30 днів до нього, а саме - з 15 до 24 вересня включно", - йдеться у повідомленні.

Прийняти рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) або про відмову в реєстрації ТВК має не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію та доданих до неї необхідних документів.

Передвиборчу агітацію кандидат (кандидати) може проводити з наступного дня після прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про його реєстрацію.

Зазначається, що агітація дозволена до 23:59 23 жовтня.

Нагадаємо, Кабмін затвердив протиепідемічні заходи під час місцевих виборів, виборці, які перебувають на самоізоляції, зможуть проголосувати.

вибори політика ЦВК Кандидат ТВК реєстрація
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