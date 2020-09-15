В ТКГ української делегації з'явиться посада речника, - Резніков

Він буде висловлювати єдину позицію представників

Він буде висловлювати єдину позицію представників

Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков заявив, що в українській делегації у Тристоронній контактній групі з’явиться речник для висловлення єдиної позиції представників.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає RegioNews.

"Зараз йде підбір, буде введено таку посаду спікера української делегації в Тристоронній контактній групі, завданням якого буде якраз фокусувати всі сигнали, "one voice" від імені української делегації. Це висновок, який ми зробили, і ми будемо зараз виправлятися", - сказав він.

Голова ТКГ Леонід Кравчук та член групи Вітольд Фокін кілька разів робили різкі заяви, які викликали неоднозначну реакцію народу. Ба більше, від них могли відмежовуватися і МЗС України, й Офіс президента.

"Щодо заяв Фокіна, то ми з ним спілкувалися. Зокрема стосовно заяви про тотальну амністію для представників ОРДЛО. Я підтримую низку законів про перехідне правосуддя, зокрема закон про амністію. Свого часу це питання порушувалося й в ООН, про це йдеться і в Мінських угодах, але чітко викреслюються ті, у кого руки в крові", – повідомив Резніков.

Нагадаємо, Резнікова кличуть у Раду для звіту щодо зустрічі "нормандських радників”.