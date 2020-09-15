В ТКГ украинской делегации появится должность спикера, - Резников

Он будет выражать единую позицию представителей

Он будет выражать единую позицию представителей

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает RegioNews.

"Сейчас идет подбор, будет введена такая должность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, задачей которого будет как раз фокусировать все сигналы, "one voice" от имени украинской делегации. Это вывод, который мы сделали, и мы будем сейчас исправляться", - сказал он.

Председатель ТКГ Леонид Кравчук и член группы Витольд Фокин несколько раз делали резкие заявления, которые вызвали неоднозначную реакцию народа. Более того, от них могли отпочковаться и МИД Украины, и Офис президента.

"Относительно заявлений Фокина, то мы с ним общались. В частности в отношении заявления о тотальной амнистии для представителей ОРДЛО. Я поддерживаю ряд законов о переходное правосудие, в частности закон об амнистии. В свое время этот вопрос поднимался и в ООН, об этом говорится и в Минских соглашениях, но четко вычеркиваются те, у кого руки в крови", – сообщил Резников.

Напомним, Резникова зовут в Раду для отчета о встрече "нормандских советников”.