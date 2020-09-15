09:49  15 сентября
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили почти 3 тысячи новых случаев заражения
09:29  15 сентября
Избиение Балуха: полиция расследует четыре версии нападения на бывшего политзаключенного
08:14  15 сентября
Ситуация на Донбассе: боевики трижды нарушили "минские" договоренности
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2020, 11:28 4

В ТКГ украинской делегации появится должность спикера, - Резников

15 сентября 2020, 11:28 4
Читайте також українською мовою
Он будет выражать единую позицию представителей
Он будет выражать единую позицию представителей
Читайте також
українською мовою

Вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе появится представитель для выражения единой позиции представителей.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает RegioNews.

"Сейчас идет подбор, будет введена такая должность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, задачей которого будет как раз фокусировать все сигналы, "one voice" от имени украинской делегации. Это вывод, который мы сделали, и мы будем сейчас исправляться", - сказал он.

Председатель ТКГ Леонид Кравчук и член группы Витольд Фокин несколько раз делали резкие заявления, которые вызвали неоднозначную реакцию народа. Более того, от них могли отпочковаться и МИД Украины, и Офис президента.

"Относительно заявлений Фокина, то мы с ним общались. В частности в отношении заявления о тотальной амнистии для представителей ОРДЛО. Я поддерживаю ряд законов о переходное правосудие, в частности закон об амнистии. В свое время этот вопрос поднимался и в ООН, об этом говорится и в Минских соглашениях, но четко вычеркиваются те, у кого руки в крови", – сообщил Резников.

Напомним, Резникова зовут в Раду для отчета о встрече "нормандских советников”.

Донбасс Украина война ТКГ министр
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Консервы" Богдана. Как увольнение главы Черниговской ОГА связано с реинкарнацией бывшего соратника Зеленского
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Буковине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Петр Олещук
Все блоги »