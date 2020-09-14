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14 вересня 2020, 17:08 4

Микитася залишили під вартою із заставою 100 млн грн

14 вересня 2020, 17:08 4
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Запобіжний захід продовжено до 3 жовтня
Запобіжний захід продовжено до 3 жовтня
Фото: Facebook
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою колишнього народного депутата та експрезидента будівельної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася з альтернативою внесення застави в 100 млн грн.

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу Апеляційної палати ВАКС.

"Сьогодні, 14 вересня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційні скарги прокурора та захисника у справі колишнього президента УДБК "Укрбуд" на ухвалу слідчого судді від 03 вересня 2020 року, якою підозрюваному продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 03 жовтня 2020 року з можливістю внесення застави у розмірі 100 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що, за результатами судового розгляду, суд відмовив у задоволенні поданих апеляційних скарг та залишив в силі ухвалу слідчого судді від 03 вересня 2020 року.

Нагадаємо, 14 травня Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт ексдепутата і колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася, якого підозрюють у зловживаннях з квартирами для Нацгвардії.

суд Укрбуд арешт в'язниця СІЗО
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